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فتوح: العدوان الإسرائيلي على نابلس عمل إرهابي وانتهاك للقوانين كافة

الخميس 15 يونيو 2023 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس، وإطلاق النار على المدنيين داخل منازلهم وترويعهم، وإعدام شاب وإصابة العديد من المواطنين، وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام على مركبات الإسعاف والطواقم الطبية، وحرق المنازل وهدمها وتفجيرها، هي أعمال إرهابية وإجرامية تنتهك جميع القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية، وتتحمل مسؤوليتها حكومة نتنياهو.

وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن لدى جيش الاحتلال تعليمات وضوءا أخضر من حكومته الفاشية بالقتل والإرهاب، متجاوزين كل الخطوط الحمراء للبطش بالمدنيين العزل الآمنيين داخل بيوتهم.

وطالب، الأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك الفوري واتخاذ خطوات جدية، وأن تقف الأمم المتحدة عند مسؤولياتها بحماية المدنيين من بطش دولة الاحتلال العنصري وإرهابها، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفتح تحقيق في جرائم الاحتلال اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين.

#روحي فتوح #نابلس #المجلس الوطني

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