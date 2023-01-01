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مع اشتداد الصيف.. أعراض تحذرك من خطر "ضربة الشمس"

الخميس 15 يونيو 2023 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مع اشتداد الصيف.. أعراض تحذرك من خطر "ضربة الشمس"



وكالات / سما /

مع بدء اشتداد فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تكثر التحذيرات من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة لما لذلك من آثار خطيرة على الصحة.

وضربة الشمس إحدى الحالات الشائعة في فصل الصيف حيث يفقد الجسم القدرة على تبريد نفسه وتصل درجة الحرارة الداخلية إلى مستويات عالية بشكل خطير.

أعراض الإصابة بضربة الشمس:

أحد الأعراض المرتبطة بضربة الشمس هو الشعور بالحر الشديد ولكن من دون التعرق.

الإرهاق الحراري، وهو تعرق شديد بس ارتفاع درجة الحرارة والنقص الحاد في الماء والملح بالجسم.

الصداع والدوار.

الشعور بالغثيان.

 المخاطر ترتفع مع أعراض أخرى:

عدم الاستجابة أو فقدان الوعي.

ارتفاع درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية.

التنفس السريع أو غير المنتظم.

وينصح الخبراء بشرب كميات كبيرة من الماء خلال فصل الصيف لتعويض لنقص الكبير في السوائل، بالإضافة لتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

#الصيف #ضربة الشمس #درجات الحرارة #الصحة #الشمس

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