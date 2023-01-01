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شباب رفح يتعاقد مع الصفقة الرابعة

الخميس 15 يونيو 2023 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب رفح يتعاقد مع الصفقة الرابعة



غزة / سما /

كشف نادي شباب رفح عن تعاقده مع رابع صفقاته في الانتقالات الصيفية استعدادًا لمنافسات الموسم الكروي القادم 2023-2024.

وأعلن شباب رفح عن التعاقد مع المهاجم ولاعبه السابق محمد الرخاوي لينضم لخط هجوم الفريق.

وكان مجلس الإدارة الجديد قد أتم اتفاقه مع 3 صفقات جديدة وهم: سعيد السباخي والحارس باسل الصباحين وعماد السماعنة.

وجدد شباب رفح عقود 4 لاعبين للاسنمرار مع الزعيم وهم: ناجي النحال، ناصر أبو قرشين، عبد الله قفة، وطارق أبو غنيمة.

وبدأ شباب رفح قبل أيام فترة الإعداد للموسم الجديد بمشاركة جميع لاعبي الفريق الساعي للعودة لمنصات التتويج في الموسم القادم.

#شباب رفح #الانتقالات الصيفية #محمد الرخاوي

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