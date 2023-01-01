مغادرة كافة حجاج دولة فلسطين إلى الأراضي السعودية

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، عن مغادرة كافة حجاج المحافظات الشمالية إلى الأراضي السعودية على دفعتين، وأن طواقم الوزارة جاهزة على جميع منافذ الحدود لاستقبالهم وتسكينهم وفق الخطة الموضوعة.

وأوضح أبو الرب أن الدفعة الأولى (2100 حاج) من حجاج البر غادرت يوم الثلاثاء 13/ 6/ 2023 ، ووصلت إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء، أما الدفعة الثانية من حجاج البر فغادر (1500 حاج) يوم الأربعاء 14 /6/ 2023، ومن المتوقع وصولهم مساء اليوم الخميس إلى المدينة المنورة.

وبين أن القافلة الأولى من الحافلات المخصصة لنقل الحجاج بلغت 70 حافلة والقافلة الثانية بلغت 51 حافلة وجميع الحافلات هي حافلات VIP (راكب 30) ، ويرافقها سائق بديل ومرشد ديني بالإضافة إلى إداري من وزارة الأوقاف وخدمات الشركات.

كما أوضح أبو الرب أن جميع البعثات المساندة لبعثة الحج الفلسطينية كالبعثة الطبية والإرشادية والاعلامية والإدارية رافقت قوافل الحجاج منذ لحظة خروج الحجاج من مدينة الحجاج والمعتمرين في غور نمرين.

وبخصوص لحظة وصول الحجاج إلى المدينة المنورة قال أبو الرب: "توجه في بداية الأسبوع الحالي إلى المدينة المنورة طاقم مسؤول لترتيب وتجهيز كافة الفنادق التي تم استئجارها والبالغ عددها 4 فنادق خمس نجوم، وأن طاقم العمل جاهز ومستعد لاستقبال كافة الحجاج وفق الخطة الموضوعة".

وأشار إلى أن كافة حجاج المحافظات الشمالية سيمكثون أربع ليالي في المدينة المنورة وبعدها سيغادرون إلى مكة المكرمة على فوجين ووفق المواعيد المتفق عليها مع وسائل النقل والتسكين.

وأكد أبو الرب أن كافة فرق العمل الموزعة على جميع القنوات المتعلقة بالحج تعمل وفق توجيهات وتعليمات سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف، وأن سماحة الشيخ يتابع أول بأول أوضاع حجاج فلسطين .