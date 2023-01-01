تشييع جثمان الشهيد خليل الأنيس في نابلس

رام الله / سما /

شيّع أهالي نابلس، اليوم الخميس، جثمان الشهيد خليل الأنيس (20 عامًا)، والذي ارتقى فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، محمولًا على الأكتاف، باتجاه دوار الشهداء، وسط مدينة نابلس، للصلاة على جثمانه، ومن ثم الانتقال الى مسقط رأسه في مخيم العين وإلقاء نظرة الوداع؛ قبل مواراته الثرى في مقبرة المخيم.

واستشهد خليل يحيى أنيس، برصاص الاحتلال الذين اقتحموا مدينة نابلس فجر الخميس، لتفجير منزل عائلة الأسير أسامة الطويل.

وبارتقاء الشاب أنيس يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 167.