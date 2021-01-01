باريس سان جيرمان يحدد سعر مبابي لريال مدريد

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات أزمة كيليان مبابي وباريس سان جيرمان، والتي انفجرت قبل يومين بعد أن قام اللاعب بإرسال خطاب رسمي للنادي يؤكد فيه عدم رغبته بتفعيل خيار التجديد التلقائي.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد مرة أخرى، في ظل التأكيدات المستمرة من وسائل الإعلام حول رغبة باريس سان جيرمان في بيع اللاعب هذا الصيف، لعدم السماح له بالرحيل مجاناً في الصيف التالي.

لكن هذه المرة يبدو أن ريال مدريد ليس المنافس الوحيد على التوقيع مع مبابي، لأن هناك بعض المصادر تدعي إمكانية دخول أندية أخرى إلى السباق مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول.

وبحسبة شبكة “إسبان”، فإن باريس سان جيرمان وضع حداً أدنى لمناقشة العروض التي ستصل النادي من أجل كيليان مبابي هذا الصيف، والذي يبلغ 150 مليون يورو، مشيرة إلى أن باريس لن يستمع لأي عرض يقل عن هذا الرقم.

وأوضحت الشبكة الشهيرة أن موقف باريس سان جيرمان الآن مختلف تماماً عن 2021 عندما رفض عرضاً بقيمة 200 مليون يورو من ريال مدريد، وقرر المجازفة آنذاك بإمكانية خسارة اللاعب مجاناً في الصيف التالي.

في ذلك الوقت، كان باريس مصمماً على استمرار مبابي في الموسم الأخير من عقده لأغراض ترويجية متعلقة بكأس العالم 2022، بالإضافة إلى أن عقده السابق كان منطقياً من الناحية المالية، في حين أن راتبه الحالي مرتفع جداً، وبالتالي لن يتردد النادي في بيعه والتخلص من النفقات الضخمة، والحصول على مبلغ مالي جيد، طالما أن اللاعب لا يريد تجديد العقد وسيرحل مجاناً في صيف 2024.