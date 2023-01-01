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جوندوجان يتقدم بطلب خاص لبرشلونة

الخميس 15 يونيو 2023 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوندوجان يتقدم بطلب خاص لبرشلونة



وكالات / سما /

تقدم الألماني إلكاي جوندوجان، متوسط ميدان مانشستر سيتي، بطلب خاص لنادي برشلونة، يتضمن منحه المزيد من الوقت لكي يتخذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وسينتهي عقد جوندوجان مع السيتزنز بنهاية الشهر الجاري، الأمر الذي سيخوله للرحيل بصفقة حرة عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في حال قرر عدم تجديد عقده.

وتألق النجم الألماني بشكلٍ ملفت خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم، وهذا دفع مانشستر سيتي لتقديم عرض جديد للاعب من أجل تجديد العقد، ويشمل منحه عام إضافي، بعد أن كان النادي يشترط التجديد لموسم واحد فقط.

ويعد إلكاي جوندوجان هدف برشلونة الرئيسي في سوق الانتقالات بعد فشل عودة ليونيل ميسي، وعرض النادي عليه عقداً يمتد ثلاثة أعوام، وهو الأمر الذي يحفزه كثيراً لقبول هذا العرض لأنه يبحث عن الاستقرار له ولعائلته.

لكن اللاعب لا يريد التسرّع بالموافقة على عرض برشلونة، لأن مانشستر سيتي يضغط عليه لتجديد العقد، بالإضافة إلى وجود اهتمام من باريس سان جيرمان وناديه السابق بوروسيا دورتموند.

ويريد جوندوجان أن يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه الآن، ولذلك طلب من إدارة البرسا منحه المزيد من الوقت لتحديد مستقبله، لاسيما وأنه منشغل الآن مع منتخب ألمانيا، حيث سخوض المباراة الودية الثانية ضد كولومبيا يوم الثلاثاء القادم.

#جوندوجان #برشلونة #مانشستر سيتي

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