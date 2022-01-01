ارتفاع مخيف في القيمة السوقية لفينيسوس جونيور

وكالات / سما /

واصل فينيسيوس جونيور تقدمه الفني والتكتيكي مع ريال مدريد طوال الموسم المنقضي، وهذا انعكس بشكل واضح على قيمته السوقية التي يحددها موقع ترانسفير ماركت المتخصص في هذا المجال.

قبل انطلاق الموسم المنتهي حديثاً، كانت القيمة السوقية لفينيسيوس جونيور تُقدر بـ100 مليون يورو، وقبل نهاية عام 2022، ارتفعت قيمته لتصل إلى 120 مليون، واستمر الأمر على هذا النحو حتى يوم أمس الأربعاء.

وقرر موقع ترانسفير ماركت العالمي إجراء تحديث على القيمة السوقية لمهاجم ريال مدريد في الساعات الماضية، لترتفع إلى 150 مليون يورو، كما ارتفعت أيضاً القيمة السوقية لمواطنه وزميله رودريجو من 80 مليون إلى 100 مليون.

وبهذا، عزز فينيسيوس جونيور صدارته لقائمة أغلى اللاعبين في ريال مدريد، كما أنه الأعلى قيمة في الدوري الإسباني أيضاً، ولا يتفوق عليه عالمياً سوى كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، لكنه استطاع أن يقلص الفارق معهما بشكل كبير هذا الموسم.

وما زال مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يتربع على الصدارة بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو، يليه إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بـ170 مليون، ثم يأتي فينيسيوس ثالثاً بـ150 مليون.

ومن الطبيعي أن نشهد هذه القفزة الكبيرة في سعر فينيسيوس جونيور التقديري، فما قدمه مع ريال مدريد هذا الموسم كان استثنائياً على جميع الأصعدة. ورغم أن الفريق لم يحقق سوى لقب كأس الملك في نهاية المطاف، إلا أن النجم البرازيلي أحرز 23 هدفاً وصنع 21 هدفاً آخر في مختلف البطولات.