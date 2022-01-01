  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ارتفاع مخيف في القيمة السوقية لفينيسوس جونيور

الخميس 15 يونيو 2023 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع مخيف في القيمة السوقية لفينيسوس جونيور



وكالات / سما /

واصل فينيسيوس جونيور تقدمه الفني والتكتيكي مع ريال مدريد طوال الموسم المنقضي، وهذا انعكس بشكل واضح على قيمته السوقية التي يحددها موقع ترانسفير ماركت المتخصص في هذا المجال.

قبل انطلاق الموسم المنتهي حديثاً، كانت القيمة السوقية لفينيسيوس جونيور تُقدر بـ100 مليون يورو، وقبل نهاية عام 2022، ارتفعت قيمته لتصل إلى 120 مليون، واستمر الأمر على هذا النحو حتى يوم أمس الأربعاء.

وقرر موقع ترانسفير ماركت العالمي إجراء تحديث على القيمة السوقية لمهاجم ريال مدريد في الساعات الماضية، لترتفع إلى 150 مليون يورو، كما ارتفعت أيضاً القيمة السوقية لمواطنه وزميله رودريجو من 80 مليون إلى 100 مليون.

وبهذا، عزز فينيسيوس جونيور صدارته لقائمة أغلى اللاعبين في ريال مدريد، كما أنه الأعلى قيمة في الدوري الإسباني أيضاً، ولا يتفوق عليه عالمياً سوى كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، لكنه استطاع أن يقلص الفارق معهما بشكل كبير هذا الموسم.

وما زال مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يتربع على الصدارة بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو، يليه إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بـ170 مليون، ثم يأتي فينيسيوس ثالثاً بـ150 مليون.

ومن الطبيعي أن نشهد هذه القفزة الكبيرة في سعر فينيسيوس جونيور التقديري، فما قدمه مع ريال مدريد هذا الموسم كان استثنائياً على جميع الأصعدة. ورغم أن الفريق لم يحقق سوى لقب كأس الملك في نهاية المطاف، إلا أن النجم البرازيلي أحرز 23 هدفاً وصنع 21 هدفاً آخر في مختلف البطولات.

#فينيسوس #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

السعودية تضع شرطا وحيدا من أجل التطبيع مع إسرائيل

استطلاع: الفلسطينيون لا يخشون تكرار النكبة وهنية يتفوق على الرئيس عباس والبرغوثي المفضل

آخر مستجدات أزمة تعيين القضاة في "إسرائيل": انتخاب الهرار عن المعارضة

3 إصابات بينها اثنتان بحالة الخطر خلال عدوان الاحتلال المتواصل على نابلس (صور وفيديوهات)

أسعار صرف العملات

نقابة الموظفين بغزة تطالب بوقف مهزلة صرف الرواتب بنظام الفئات

الأخبار الرئيسية

نتنياهو: إسرائيل قدمت احتجاجا لروسيا بشأن تعاونها العسكري مع إيران

حدود

وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة لمعرفة إجابة هذه الاسئلة حول "فدائي مصر"... ما هي؟

صفعة لنتنياهو.. كبار قادة الليكود صوتوا في الكنيست الإسرائيلي لصالح المعارضة

12185333300587023540413406331818

هدم منزل اسير.. استشهاد شاب واصابات برصاص الاحتلال في نابلس

واشنطن تطلب توضيحا بشأن إغلاق ملف التحقيق في استشهاد المسن عمر أسعد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية