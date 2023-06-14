مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، رعاة أغنام واعتدَوا عليهم ومنعوهم بقوة السلاح من دخول مراعيهم بمنطقة الثعلة في مسافر يطا جنوب الخليل‏.

وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل أسامة مخامرة ، إن مجموعة مسلحة من مستوطني "كرمئيل" الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجمت رعاة الأغنام من عائلة عوض مخامرة واعتدت عليهم، وطاردت مواشيهم، ومنعتهم من دخول مراعيهم بمنطقة الثعلة بتهديد السلاح.

وأضاف أن المستوطنين أدخلوا قطعان ماشيتهم إلى حقول المواطنين، ما أدى إلى إتلافها.

يشار إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يصعدون من اعتداءاتهم بحق الرعاة والمزارعين في هذا الوقت من العام، لحرمانهم من المراعي وزراعة أراضيهم، وضرب الثروة الحيوانية التي تشكل مصدر الدخل الأساسي لهم، والتضييق عليهم وتهجيرهم عن أراضيهم لتسهيل الاستيلاء عليها، لصالح توسعة الاستيطان.