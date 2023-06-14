فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- انتصار للمعارضة في الكنيست في اختيار ممثل لجنة اختيار القضاة
- تمرد في الليكود على نتنياهو
- هزيمة تحالف نتنياهو
- سيما كدمون تكتب: أين صاحب البيت؟
- إغلاق ملف التحقيق في قتل عمر أسعد وواشنطن تطلب توضيحات
- ملف قتل الطفل محمد التميمي: توبيخ لضابط فقط
* "معاريف":
- الفشل الأكبر لحكومة الليكود
- تمرد في الائتلاف على نتنياهو وانتصار المعارضة
- غضب في الليكود على نتنياهو: ارحل زعيمنا الحقيقي يريب ليفين
- المطالبة بمعاقبة عضو الكنيست تالي جوتليف لتمردها على نتنياهو
- الجيش: خطأ في التشخيص أدى إلى قتل الطفل محمد التميمي
- الجندي قاتل الطفل التميمي لن يحاكم
* "هآرتس":
- بعد فشل الائتلاف الحكومي انتُخبت ممثلة المعارضة
- يوسي فرتر يكتب: نتنياهو مخادع أم ضعيف؟
- الجيش لن يتخذ إجراءات ضد الجندي قاتل الطفل محمد التميمي
- الولايات المتحدة تطالب بتوضيحات حول إغلاق ملف قتلة المسن عمر أسعد
- بلدية القدس تمنع متحف داود من عقد ندوة حول اعتداء اليهود على رجال الدين المسيحيين