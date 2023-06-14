رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- انتصار للمعارضة في الكنيست في اختيار ممثل لجنة اختيار القضاة

- تمرد في الليكود على نتنياهو

- هزيمة تحالف نتنياهو

- سيما كدمون تكتب: أين صاحب البيت؟

- إغلاق ملف التحقيق في قتل عمر أسعد وواشنطن تطلب توضيحات

- ملف قتل الطفل محمد التميمي: توبيخ لضابط فقط

* "معاريف":

- الفشل الأكبر لحكومة الليكود

- تمرد في الائتلاف على نتنياهو وانتصار المعارضة

- غضب في الليكود على نتنياهو: ارحل زعيمنا الحقيقي يريب ليفين

- المطالبة بمعاقبة عضو الكنيست تالي جوتليف لتمردها على نتنياهو

- الجيش: خطأ في التشخيص أدى إلى قتل الطفل محمد التميمي

- الجندي قاتل الطفل التميمي لن يحاكم

* "هآرتس":

- بعد فشل الائتلاف الحكومي انتُخبت ممثلة المعارضة

- يوسي فرتر يكتب: نتنياهو مخادع أم ضعيف؟

- الجيش لن يتخذ إجراءات ضد الجندي قاتل الطفل محمد التميمي

- الولايات المتحدة تطالب بتوضيحات حول إغلاق ملف قتلة المسن عمر أسعد

- بلدية القدس تمنع متحف داود من عقد ندوة حول اعتداء اليهود على رجال الدين المسيحيين