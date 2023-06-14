وكالات / سما /

تصدر الإعلان عن إقامة شراكة إستراتيجية بين فلسطين والصين، عقب لقاء الرئيس محمود عباس مع نظيره الصيني عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس ونظيره الصيني يتفقان على إقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين

- أبو مازن يعرب عن تقديره لموقف الصين في دعم فلسطين وجين بينغ يعرض رؤية لحل القضية الفلسطينية

- الجامعة العربية: زيارة الرئيس عباس للصين تأتي في ظل تحديدات كبيرة تواجه القضية الفلسطينية

- شيخ الأزهر يدعو مجلس الأمن إلى الإسراع في إقرار دولة فلسطينية مستقلة

- تشييع جثمان الشهيد أحمد طه في بديا والاحتلال يواصل حصار يعبد ويقتحم مصلى باب الرحمة

- نشطاء أميركيون يحثون أعضاء الكونغرس على التخلص من "إيباك"

- اشتية: الانتخابات أولوية وطنية ومدخل لإنهاء الانقسام

- إطلاق الحملة الشعبية لإنهاء الانقسام

- 16 عاما من الانقلاب.. حماس تبحث تسديد "القاضية" بإعلان الانفصال

* "القدس":

- عباس: نقدر مواقف الصين ومبادراتها

- بينغ: لدينا رؤية من 3 نقاط لحل القضية

- استمرار إغلاق يعبد وحصارها ومنع مراقبي امتحانات التوجيهي من الوصول إلى البلدة

- المستوطنون يوجهون الشرطة لتحرير المخالفات

- الاحتلال يعترف بقتل الشهيد الطفل التميمي

- مظاهرة قطرية بحيفا في 24 الجاري رفضاً لجرائم القتل

- تقرير: نصف الأراضي المصادر بالضفة الغربية يستخدمها المستوطنون فقط

* "الأيام":

- نتائج قمة بكين: إقامة شراكة إستراتيجية بين فلسطين والصين وتوقيع اتفاقات تعاون

- فرض حصار إسرائيلي مشدد على يعبد وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واعتقالات

- الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل أسيرا محررا والمستوطنون ينفذون اقتحاما جديدا للأقصى

- سلفيت: تشييع جثمان الشهيد أحمد طه

- عائلة الشهيد أسعد تعتزم تقديم استئناف ضد إغلاق التحقيق

- تقرير: الاحتلال خصص نصف الأراضي المصادرة في الضفة لاستخدام المستوطنين

- سطو مسلح على فرع بنك في ترقوميا

- المعارضة الإسرائيلية تعلق مشاركتها في المفاوضات حول التعديلات القضائية