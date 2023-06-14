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للمرة الرابعة : المغرب يؤجل اجتماع وزراء خارجية "اتفاقيات أبراهام"

الخميس 15 يونيو 2023 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الرابعة : المغرب يؤجل اجتماع وزراء خارجية "اتفاقيات أبراهام"



القدس المحتلة / سما /

أجّلت المغرب، للمرة الرابعة، اجتماع ما يسمى "منتدى النقب"، الذي يضم وزراء خارجية دول "اتفاقيات أبراهام"، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في المغرب بعد عشرة أيام، وجرى تأجيله إلى موعد لاحق في تموز/يوليو المقبل، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الخميس، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية، نقلت مؤخرًا عن مصادر إسرائيلية، أن وزراء خارجية "إسرائيل"، والولايات المتحدة، وعدة دول عربية منها مصر والإمارات، سيشاركون في الاجتماع الذي تستضيفه المغرب.


ووفقًا لذات المصادر حينها، فإن الاجتماع كان من المقرر أن يعقد في وقت مبكر من بداية العام، لكنه تم ارجاءه بسبب التوترات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.


وعقد الاجتماع لأول مرة في مارس/ آذار من العام الماضي في سديه بوكير بالنقب بمبادرة من وزير الخارجية الإسرائيلي السابق آنذاك يائير لابيد، وتقرر حينها عقده مرة كل عام في دولة مختلفة.

وبحسب الصحيفة، فإن من أسباب تأخير عقده، الخلاف بين الولايات المتحدة والمغرب على مكان عقده، بعد أن طالبت الأخيرة بعقده في الصحراء الغربية، إلا أن واشنطن عارضت وطلبت عقده في منطقة غير مثيرة للجدل سياسيًا.


وخلال الأشهر الأخيرة، سعت إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة في محاولة توسيع دائرة المشاركين، وإضافة دول افريقية ذات أغلبية مسلمة لا تقيم حاليًا علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، في وقت طالبت دول عربية مشاركة في المنتدى بتغيير اسمه حتى لا يتم تحديد هويته يوضوح أنه إسرائيلي.

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