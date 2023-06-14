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بسبب عملية "فدائي مصر".. وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة للإجابة على هذه الاسئلة.. ما هي؟

الخميس 15 يونيو 2023 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب عملية "فدائي مصر".. وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة للإجابة على هذه الاسئلة.. ما هي؟



القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة مكان الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية، صباح الخميس، إن وفدًا إسرائيليًا سيتوجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، ليعرض على المسؤولين في البلاد استنتاجات التحقيق العسكري الذي أجرته قيادة الجيش الإسرائيلي في ملابسات الهجوم الذي نفذه الشرطي المصري محمد صلاح.

وبحسب الإذاعة، فإن الوفد سيسعى للحصول على توضيحات من الجانب المصري تتعلق بالشرطي المصري محمد صلاح منفذ الهجوم الذي قتل فيه 3 جنود إسرائيليين.

وقالت الإذاعة، إن الجهات المعنية في إسرائيل مهتمة باستيضاح، فيما إذاا كان صلاح يعمل بمفرده أم أنه نفذ الهجوم على خلفية تطرف ديني. وفق وصفها.

كما يريد أعضاء الوفد الاستفسار حول علم الشرطي المصري بثغرة الطوارئ الخاصة في السياجِ الأمني الممتد على الحدود لا سيما وأن وحدات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في المكان ذاتها لم تكن تعلم بوجودها.

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