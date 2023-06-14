صفعة لنتنياهو.. كبار قادة الليكود صوتوا في الكنيست الإسرائيلي لصالح المعارضة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الخميس، أن كبار المسؤولين من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، صوتوا مساء أمس الأربعاء، مع المعارضة الإسرائيلية، على اختيار ممثل لجنة القضاة.

وبحسب الصحيفة، فإن 4 على الأقل من كبار أعضاء الحزب، صوتوا لصالح كارين الهرار من حزب هناك مستقبل الذي يتزعمه يائير لابيد، لتكون ممثلة لجنة القضاة عن أحزاب المعارضة، وهو ما شكل صفعة سياسية لنتنياهو وأحزاب حكومته بعد فشلهم في اختيار ممثل عنهم واعتقدوا أن المعارضة ستفشل لعدم وجود أغلبية لديها.

واعتبرت الصحيفة، أن هذا هو أهم قرار من كبار أعضاء حزب الليكود، وكرسالة واضحة من داخله لرفضهم للإجراءات التي يقوم بها نتنياهو وخاصة فيما يتعلق بقوانين ما يسمى "الإصلاحات القضائية".

ووفقًا لمصادر في المعارضة، فقد تم التنسيق بين أعضاء الكنيست زئيف إلكين وهيلي تروبر من "المعسكر الوطني"، إلى جانب ميراف بن آري من "هناك مستقبل"، مع خمسة أعضاء على الأقل من الائتلاف الحكومي وتحديدًا الليكود، ليصوتوا لصالح تعيين الهرار.

وقال مصدر مطلع على قرار دعم الهرار: "إن المهزلة التي يقودها نتنياهو، ونتائج التصويت يجب أن لا تفاجئ أحدًا بعد اليوم".

وفي الأيام الأخيرة، أعرب مسؤولون كبار في الليكود عن اشمئزازهم من خطة "الانقلاب" أو ما يعرف "الإصلاحات القضائية" والأضرار التي سببتها في الدعم العام للحزب، وقال أحد أعضاء الحزب في الكنيست للصحيفة العبرية: "هناك المزيد من الوزراء وأعضاء الكنيست يوجهون إشارات إلى نتنياهو للتراجع عن ذلك والنأي بنفسه عن منافسة ليفين للمضي فيها".