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الطقس: أجواء منعشة والحرارة بارتفاع حتى السبت

الخميس 15 يونيو 2023 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء منعشة والحرارة بارتفاع حتى السبت



رام الله / سما /

 يتوقع الراصد الجوي أن تعود الحرارة إلى الانخفاض من جديد، اليوم الخميس، وتسود خلال النهار أجواء صيفية عادية.

وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ليلا تسود أجواء منعشة ولطيفة بشكل كبير خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي ستكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة في فترة الظهيرة، ويصبح الجو منعشا ليلا وفي ساعات الفجر الباكر خاصة في المناطق الجبلية العالية.

يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية العالية.

وتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية. في المناطق الغورية تسود أجواء حار جدا.

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