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إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال في نابلس (صور وفيديوهات)

الخميس 15 يونيو 2023 01:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان خطيرتان برصاص الاحتلال في نابلس (صور وفيديوهات)



نابلس/سما/

أصيب شابان بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، خلال العدوان المتواصل على مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، وصلتا إلى مستشفى النجاح بنابلس بحالة حرجة.

وأفاد الهلال الأحمر بنابلس بأن شابا أصيب بعد تعرضه للدعس من قبل مركبة للاحتلال، إضافة إلى 60 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، ونقل أربعة منهم إلى مستشفى رفيديا.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المنازل المستهدفة بالغاز السام، لنقل المصابين إلى المستشفى.

واندلعت مواجهات عنيفة في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس من عدة محاور، كما سمع أصوات إطلاق نار تجاه تلك القوات.

وتعمدت قوات الاحتلال عزل منطقة شارع المريج، لتأمين اقتحام قواتها لمنزل الأسير أسامة الطويل أحد قادة "عرين الأسود" تمهيدًا لهدم الشقة السكنية الخاصة بها في إحدى العمارات السكنية، بدعوى مسؤوليته عن قتل جندي إسرائيلي في منطقة "شافي شمرون" قبل أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب الطويل في الـ13 من شباط/فبراير الماضي، وزعمت أنه نفذ عملية إطلاق نار قرب نابلس، أسفرت عن مقتل أحد جنودها. وفي الـ20 من شباط/فبراير، داهمت منزل عائلته في شارع المريج بمدينة نابلس، وأخذت قياساته، تمهيدا لهدمه.

#نابلس

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