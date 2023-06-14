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بعد "فتاح" الإيراني... "إسرائيل" تستعد للكشف عن منظومة لاعتراض الصواريخ الفرط صوتية

الأربعاء 14 يونيو 2023 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد "فتاح" الإيراني... "إسرائيل" تستعد للكشف عن منظومة لاعتراض الصواريخ الفرط صوتية



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية عن استعداد شركة "رافائيل" الإسرائيلية للصناعات العسكرية لطرح منظومة صاروخية دفاعية جديدة، قادرة على اعتراض الصواريخ الفرط صوتية، وذلك بعد نحو أسبوع من كشف إيران عن إنتاج أول صاروخ فرط صوتي.


 وقالت القناة 13 الإسرائيلية الخاصة، إن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية الجديدة، سيتم عرضها في المعرض الجوي في العاصمة الفرنسية باريس، الذي سيفتتح الاثنين المقبل.


وتحمل المنظومة الإسرائيلية الجديدة، التي جرى تطويرها على مدار السنوات الثلاث الماضية، اسم "مقلاع حاد" أو "سكاي سونيك".


يشار إلى أن الصواريخ الفرط صوتية هي صواريخ بالغة السرعة، بمقدورها أن تخترق حاجز الصوت بمقدار من 5 إلى 10 أضعاف وقد تصل سرعتها إلى 11 ألف كيلومتر في الساعة.

وتقوم المنظومة الإسرائيلية الجديدة على "أساس قدرتها على تحديد موقع افتراضي للصاروخ (الفرط صوتي) المعادي واعتراضه في النقط الافتراضية لمروره".


و"رافائيل" هي الشركة الإسرائيلية التي كانت وراء تطوير منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية للدفاع الجوي، وأيضا منظومة ليزر اعتراضية قادرة على إسقاط قذائف الهاون والمقذوفات الصاروخية القصيرة المدى، والتي يفترض أن تصبح جاهزة للخدمة العملياتية قريبا.



وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".


كما يتميز هذا الصاروخ "بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.


وأضافت أن "مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزود بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب، وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".

#اسرائيل #صواريخ فرط صوتية

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