فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بينهما

لندن/سما/

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي مع وزير التجارة البريطاني نايجل هاديلستون ومبعوثة رئيس الوزراء البريطاني للتجارة باتريشا موريس، اليوم الأربعاء، آليات تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني سهى عوض الله، على بذل مزيد من الخطوات لتنفيذ اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين البلدين والإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ.

وشدد عسيلي على أهمية تطوير الاتفاق الناظم للعلاقة الفلسطينية البريطانية، وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي في مختلف المجالات، وتصميم البرامج والتدخلات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الجانبان أهمية تسهيل عمليات التبادل التجاري، وإقامة شراكات استثمارية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البريطاني.

وفي هذا المجال، قال عسيلي "نريد رؤية شركات بريطانية في السوق الفلسطينية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية".

بدوره، أكد وزير التجارة البريطاني، دعم بلاده لتسهيل التجارة الفلسطينية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، مشيدا بالشركات الفلسطينية المشاركة في أسبوع لندن للتكنولوجيا.

من جهتها، أكدت موريس دعمها المستمر وجهودها الدائمة لتطوير العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية.

واستعرض الجانبان نتائج اجتماع اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة في مختلف المجالات، مع التأكيد على خطوات بناء الشراكة عبر تصميم البرامج والمشاريع التنموية، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، والشركات الناشئة.

وأكدا أهمية مشاركة الشركات الناشئة الفلسطينية في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2023 وعقد لقاءات مع نظيراتها البريطانية وبحث إقامة شراكات بينهما.

ومن المقرر أن يجري الوزير عسيلي سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في المملكة المتحدة، ورجال أعمال بريطانيين والجالية الفلسطينية والجاليات العربية بهدف توطيد علاقات التعاون وحثهم على الاستثمار في فلسطين.

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