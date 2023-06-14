  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بينهما

الأربعاء 14 يونيو 2023 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين وبريطانيا تبحثان آليات تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بينهما



لندن/سما/

 بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي مع وزير التجارة البريطاني نايجل هاديلستون ومبعوثة رئيس الوزراء البريطاني للتجارة باتريشا موريس، اليوم الأربعاء، آليات تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني سهى عوض الله، على بذل مزيد من الخطوات لتنفيذ اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين البلدين والإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ.

وشدد عسيلي على أهمية تطوير الاتفاق الناظم للعلاقة الفلسطينية البريطانية، وتعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي في مختلف المجالات، وتصميم البرامج والتدخلات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الجانبان أهمية تسهيل عمليات التبادل التجاري، وإقامة شراكات استثمارية بين القطاع الخاص الفلسطيني ونظيره البريطاني.

وفي هذا المجال، قال عسيلي "نريد رؤية شركات بريطانية في السوق الفلسطينية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية".

بدوره، أكد وزير التجارة البريطاني، دعم بلاده لتسهيل التجارة الفلسطينية وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، مشيدا بالشركات الفلسطينية المشاركة في أسبوع لندن للتكنولوجيا.

من جهتها، أكدت موريس دعمها المستمر وجهودها الدائمة لتطوير العلاقات الثنائية الفلسطينية البريطانية.

واستعرض الجانبان  نتائج اجتماع اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة في مختلف المجالات، مع التأكيد على خطوات بناء الشراكة عبر تصميم البرامج والمشاريع التنموية، وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، والشركات الناشئة.

وأكدا أهمية مشاركة الشركات الناشئة الفلسطينية في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2023 وعقد لقاءات مع نظيراتها البريطانية وبحث إقامة شراكات بينهما.

ومن المقرر أن يجري الوزير عسيلي سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في المملكة المتحدة، ورجال أعمال بريطانيين والجالية الفلسطينية والجاليات العربية بهدف توطيد علاقات التعاون وحثهم على الاستثمار في فلسطين.

ــــ

#فلسطين #بريطانيا

الأكثر قراءة اليوم

"تسلسل زمني" لعملية الشهيد محمد صلاح: التحقيق كشف سراً لا يعلمه جنود الاحتلال

جيش الاحتلال يجهز لعملية عسكرية في الضفة (فيديو)

أسعار صرف العملات

إعدام قاتل نيرة أشرف في مصر

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

آخر مستجدات أزمة تعيين القضاة في "إسرائيل": انتخاب الهرار عن المعارضة

فيديو: إصابة جندي سوري في عدوان إسرائيلي على دمشق

الأخبار الرئيسية

واشنطن تطلب توضيحا بشأن إغلاق ملف التحقيق في استشهاد المسن عمر أسعد

بينهم مواطنون فلسطينيون .. الخارجية: نتابع غرق قاربين قبالة السواحل اليونانية

photo_2023-06-14_19-58-02

العاروري يدعو فتح إلى استراتيجية وطنية موحدة ويؤكد: حماس لن تخرج من معادلة المقاومة مقابل أي مشاريع

image_processing20230614-3174962-ak3y5r

شي يقدم اقتراحاً لتسوية القضية الفلسطينية ويدعو إلى عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

20230614085551

آخر مستجدات أزمة تعيين القضاة في "إسرائيل": انتخاب الهرار عن المعارضة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية