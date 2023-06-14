  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لتأهيل دائرة مياه الضفة الغربية

الأربعاء 14 يونيو 2023 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لتأهيل دائرة مياه الضفة الغربية



رام الله/سما/

 أطلق رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية لتأهيل دائرة مياه الضفة الغربية وإنشاء شركة مياه فلسطين، بحضور الشركاء والداعمين والمختصين من ذوي العلاقة.

وقالت سلطة المياه في بيان صدر عنها، إن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي في إطار سعيها للنهوض بقطاع المياه، مشيرةً إلى أنها ستكون مرجعية أساسية نحو إنشاء شركة المياه وفق أسس متينة.

وأوضح غنيم في كلمته أن الخطة سيتم اعدادها بعد عمل تقييم شامل للتحديات التي تواجه قطاع المياه وعلى رأسها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية وسيطرته على مصادر المياه الفلسطينية، وعرقلته المستمرة للمشاريع والبرامج المائية، مشيرا إلى أنه "سيتم وضع خطوات عملية قابلة للتطبيق وفق الإمكانيات المتاحة".

وأكد أن تحقيق الاستراتيجية لرؤيتها يتم من خلال التعاون والعمل المشترك وتحقيق توازن مالي لدائرة مياه الضفة، الى جانب العمل على تطوير نظام حوكمة فاعل بين دائرة المياه والمشتركين، بالإضافة إلى أهمية رفع كميات المياه المزودة بالجملة.

وقال غنيم: "هذا يضعنا أمام مرحلة جديدة تتطلب مضاعفة الجهود وتغليب المصلحة الوطنية".

وتم خلال الورشة طرح جميع الجوانب الفنية ووضع عدد من التوصيات التي ستتم دراستها وبحثها من قبل المختصين للخروج بخطة متكاملة آخذة بعين الاعتبار جميع الجوانب المالية والفنية وغيرها.

ــــ

#مياه الضفة الغربية

الأكثر قراءة اليوم

"تسلسل زمني" لعملية الشهيد محمد صلاح: التحقيق كشف سراً لا يعلمه جنود الاحتلال

جيش الاحتلال يجهز لعملية عسكرية في الضفة (فيديو)

أسعار صرف العملات

إعدام قاتل نيرة أشرف في مصر

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

آخر مستجدات أزمة تعيين القضاة في "إسرائيل": انتخاب الهرار عن المعارضة

فيديو: إصابة جندي سوري في عدوان إسرائيلي على دمشق

الأخبار الرئيسية

واشنطن تطلب توضيحا بشأن إغلاق ملف التحقيق في استشهاد المسن عمر أسعد

بينهم مواطنون فلسطينيون .. الخارجية: نتابع غرق قاربين قبالة السواحل اليونانية

photo_2023-06-14_19-58-02

العاروري يدعو فتح إلى استراتيجية وطنية موحدة ويؤكد: حماس لن تخرج من معادلة المقاومة مقابل أي مشاريع

image_processing20230614-3174962-ak3y5r

شي يقدم اقتراحاً لتسوية القضية الفلسطينية ويدعو إلى عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

20230614085551

آخر مستجدات أزمة تعيين القضاة في "إسرائيل": انتخاب الهرار عن المعارضة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية