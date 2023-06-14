سلفيت تشيع جثمان الشهيد أحمد طه

سلفيت/سما/

شيعت جماهير شعبنا في محافظة سلفيت، مساء اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد أحمد يعقوب طه (39 عاما) إلى مثواه الأخير في بلدة بديا غرب المحافظة.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد من مركز الطوارئ القديم في سلفيت بجنازة عسكرية، وصولا الى منزله، حيث ألقت العائلة نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن ينقل إلى مسجد المدينة الكبير لأداء الصلاة عليه، ويوارى الثرى بمقبرة البلدة.

وكان طه استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع والعشرين من نيسان/ أبريل الماضي بالقرب من قرية حارس غرب سلفيت، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه في ثلاجاتها، قبل أن تسلمه يوم الأحد الماضي.