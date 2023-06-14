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اشتية: "إسرائيل" تقوم بتدمير ممنهج لحل الدولتين

الأربعاء 14 يونيو 2023 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: "إسرائيل" تقوم بتدمير ممنهج لحل الدولتين



رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه "بينما تقف دول العالم مع حل الدولتين تقوم إسرائيل بتدمير ممنهج لهذا الحل من خلال المزيد من الاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى وعمليات القتل والاعتقالات بحق أبناء شعبنا، واستمرار حصارها لقطاع غزة. 

جاء ذلك خلال كلمته في يوم دول الشمال الأوروبي (الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا)، اليوم الأربعاء برام الله، بحضور عدد من الوزراء وقناصل وسفراء وممثلي دول العالم المعتمدين لدى دولة فلسطين والشخصيات الرسمية والاعتبارية. 

وأضاف رئيس الوزراء: "نبذل الجهود كافة مع المجتمع الدولي لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية، في ظل الفراغ السياسي الذي نواجهه، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة".

وتابع اشتية: "ما زالت إسرائيل تحرمنا من حقنا في عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، ونطالب من خلالكم بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها خاصة ممارسة شعبنا حقه بالانتخابات".

وأردف رئيس الوزراء: "نعتز بالعلاقات الثنائية مع دول الشمال الأوروبي، وموقفها الثابت بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان ودعم حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

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#محمد اشتية

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