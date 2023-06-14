  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: اكتفاء الاحتلال بتوبيخ قاتل الشهيد الطفل التميمي جريمة بحد ذاتها

الأربعاء 14 يونيو 2023 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: اكتفاء الاحتلال بتوبيخ قاتل الشهيد الطفل التميمي جريمة بحد ذاتها



رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن اكتفاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه توبيخ للضابط المسؤول عن جريمة إعدام الشهيد الطفل محمد التميمي، جريمة بحد ذاتها، ودليل قاطع على عدم جدية التحقيقات الإسرائيلية.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت بعد يومين من إغلاق ملف التحقيق في جريمة قتل المسن الفلسطيني الأميركي الشهيد عمر اسعد، بتوجيه توبيخ للضابط المسؤول عن جريمة إعدام الطفل محمد التميمي (عامين).

وأشارت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إلى ذلك يؤكد استهانة واستباحة إسرائيل الدم الفلسطيني، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي وجميع المواثيق والمبادئ الإنسانية، ومستهزئة بمواقف الدول والرأي العام العالمي برمته.

وأكدت أن هذا السلوك الاستعماري العنصري هو جريمة بحد ذاتها، ودليل قاطع على تورط المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال في تلك الجرائم خاصة التعليمات بتسهيل إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب.

وأعربت الخارجية عن استغرابها من صمت المحكمة الجنائية الدولية، وبطء عملها وتحقيقاتها في جرائم الاحتلال، مطالبة إياها بالالتزام الكامل بنصوص مواد ميثاق روما المؤسس وأنظمة ولوائح المحكمة، بعيدا عن أي محاولات لتسييس عملها أو ضغوط لعرقلته، وصولا لإصدار مذكرات توقيف وجلب بحق المجرمين والقتلة.

ــــــ

#الخارجية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

"تسلسل زمني" لعملية الشهيد محمد صلاح: التحقيق كشف سراً لا يعلمه جنود الاحتلال

جيش الاحتلال يجهز لعملية عسكرية في الضفة (فيديو)

أسعار صرف العملات

إعدام قاتل نيرة أشرف في مصر

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

آخر مستجدات أزمة تعيين القضاة في "إسرائيل": انتخاب الهرار عن المعارضة

فيديو: إصابة جندي سوري في عدوان إسرائيلي على دمشق

الأخبار الرئيسية

واشنطن تطلب توضيحا بشأن إغلاق ملف التحقيق في استشهاد المسن عمر أسعد

بينهم مواطنون فلسطينيون .. الخارجية: نتابع غرق قاربين قبالة السواحل اليونانية

photo_2023-06-14_19-58-02

العاروري يدعو فتح إلى استراتيجية وطنية موحدة ويؤكد: حماس لن تخرج من معادلة المقاومة مقابل أي مشاريع

image_processing20230614-3174962-ak3y5r

شي يقدم اقتراحاً لتسوية القضية الفلسطينية ويدعو إلى عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

20230614085551

آخر مستجدات أزمة تعيين القضاة في "إسرائيل": انتخاب الهرار عن المعارضة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية