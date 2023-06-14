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أكسيوس: أوستن يلتقي غالانت غداً لمناقشة "الملف الإيراني"

الأربعاء 14 يونيو 2023 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكسيوس: أوستن يلتقي غالانت غداً لمناقشة "الملف الإيراني"



واشنطن/سما/

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولان إسرائيليان، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيلتقي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، غدا الخميس على هامش اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل لمناقشة  "الملف الإيراني"

وحسب “أكسيوس”، فإن إدارة بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع إيران حول ما أسماه نتنياهو "اتفاقا مصغرا" محتملا أو "تفاهما" بشأن برنامج طهران النووي، فيما تعارض إسرائيل أي اتفاق جديد مع إيران.

وعززت الولايات المتحدة وإسرائيل في السنوات القليلة الماضية التعاون العسكري وسعتا إلى زيادة قوتهما في الشرق الأوسط في محاولة لردع إيران.

واقترح البنتاجون مؤخرا أن تبدأ وزارة الجيش الإسرائيلية والجيش الأمريكي في إجراء تخطيط عسكري مشترك لمواجهة التهديدات من إيران ، كما ذكرت أكسيوس سابقا.
وقال المسؤولون الإسرائيليون إن هذا الاقتراح من المتوقع أن يكون جزءا من النقاش بين غالانت وأوستن في بروكسل.

ومن المتوقع أيضا أن يطلب جالانت مرة أخرى من الولايات المتحدة الإسراع في تسليم ناقلات كيه سي-46 الأربع التي اشترتها إسرائيل العام الماضي.

وقالت إسرائيل إنها تحتاج إلى الناقلات للاستعداد لضربة عسكرية محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

ومنذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أصبح جالانت محاورا رئيسيا مع إدارة بايدن حول مجموعة من القضايا التي تتجاوز الأمن.

#لويد أوستن #غالانت

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