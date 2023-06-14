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الخامنئي يلتقي وفدًا من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة في طهران

الأربعاء 14 يونيو 2023 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخامنئي يلتقي وفدًا من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة في طهران



طهران/سما/

التقى قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي ، بوفد من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة، في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء. 

وقال خامنئي إن حركة الجهاد الإسلامي قدمت اختبارًا جيدًا في معركة غزة الأخيرة، موضحًا أن ظروف الكيان الصهيوني تغيرت الآن مقارنة بما كان عليه قبل سبعين عامًا، حيث يمتلك القادة الصهاينة الحق في القلق من إمكانية عدم رؤية هذا الكيان لعامه الثمانين.

وأضاف:" لقد وجدت حركة الجهاد الإسلامي وجماعات المقاومة الفلسطينية الأخرى المفتاح الرئيسي لمحاربة الكيان الصهيوني. 

 وأكد أن القوة المتنامية لمجموعات المقاومة في الضفة الغربية هي مفتاح تركيع العدو الصهيوني، مشدداً على ضرورة استمرار  هذا المسار.

ولفت خامنئي إلى أن وحدة العمل في الساحة السياسية والميدانية مهمة للغاية، مشدداً على أن إيران ستبقى مستمرة في دعمها لشعب فلسطين وفصائل المقاومة. 

بدوره، أكد القائد زياد النخالة، أن حركة الجهاد الإسلامي خرجت من معركة غزة الأخيرة بفخر، معربًا عن أمله بالنصر النهائي وتحرير القدس الشريف قريبًا.

 وثمّن القائد النخالة دعم إيران المستمر للشعب الفلسطيني ونضالاته.

#الخامنئي #الجهاد الاسلامي

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