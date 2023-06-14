أكبر صفقة في تاريخ الكيان.. البرلمان الألماني يوافق على شراء صواريخ "آرو 3" من "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

وافق البرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، على شراء صواريخ "آرو 3" (حيتس 3) من إسرائيل في صفقة تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو.



وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "كالكاليست" الاقتصادي، إن البرلمان الألماني (البوندستاغ) وافق على دفعة مقدمة تبلغ نحو 600 مليون يورو إلى الجيش الإسرائيلي، لتمكينه من التحضير لإنتاج صواريخ "آرو 3"، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.



وقال الموقع إنه "من المتوقع أن تكون أكبر صفقة أسلحة في تاريخ إسرائيل، وسيتم توقيعها فقط قرب نهاية العام، وفقًا للتقديرات".



في نهاية المناقشة، التي تمت الموافقة فيها على تحويل الدفعة المقدمة، قال المستشار الألماني أولاف شولتز للصحفيين، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستعطي موافقتها النهائية على الصفقة قريبًا.



وتنبع الحاجة إلى الموافقة الأمريكية على الصفقة من حقيقة أنه نظام أسلحة تم تطويره على أساس المساعدة المالية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل، بحسب المصدر ذاته.



ويعتبر "آرو 3"، مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية من الغلاف الجوي، ويمثل الطبقة العليا من درع الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، الذي يمتد من القبة الحديدية للصواريخ القصيرة المدى إلى منظومة "آرو 3" القادرة على تدمير أي رأس حربي صاروخي على ارتفاع آمن، وفق موقع "i24NEWS" الإسرائيلي.





وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت وزارة الجيش الإسرائيلية إن صادرات البلاد من الأسلحة خلال العام الماضي 2022، حققت رقما قياسيا هو الأول منذ تأسيس إسرائيل.



وأفادت الوزارة في بيان، أن إجمالي الصادرات الإسرائيلية من الأسلحة وصل إلى 12.5 مليار دولار أي نحو 45 مليار شيكل. وجاء ما يقرب من ربع إجمالي الصادرات، أي نحو 3 مليارات دولار، من صفقات مع دول الخليج الموقعة على اتفاقيات أبراهام، أي الإمارات والبحرين، وفق صحيفة "هآرتس".