التميمي يطلع السفير المغربي على التحضيرات لعقد مؤتمر "لأجل فلسطين"

رام الله/سما/

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، اليوم الأربعاء، سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، على التحضيرات لمؤتمر حملة "لأجل فلسطين"، المزمع عقده في مدينة الدار البيضاء المغربية، الشهر المقبل.

ولفت التميمي خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة المغربية برام الله، بحضور وفد من دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير وأعضاء من حملة "لأجل فلسطين"، إلى أن 11 دولة أفريقية ستشارك في المؤتمر، ممثلة بمؤسسات واتحادات نقابية وبرلمانيين وأكاديميين.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي ضمن مساعي دائرة حقوق الإنسان في المنظمة وشركائها من دوائر المنظمة والمجلس الوطني ووزارة الخارجية والمغتربين والهيئات الرسمية والمؤسسات، لمطالبة المشاركين في المؤتمر بالضغط على حكوماتهم التي لم تعترف بعد بفلسطين، للاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، خاصة من قارة أفريقيا.

وقدم التميمي وأعضاء الوفد، واجب العزاء للسفير مزيان بوفاة شقيقه.

بدوره، شكر مزيان، التميمي والوفد المرافق له على هذه الزيارة، مشيرا إلى أنها تعبّر عن الأخوّة والتضامن في السراء والضراء.

وأعرب عن استعداده للتعاون في إنجاح أعمال المؤتمر، مؤكدا وقوف المغرب ملكا وحكومة وشعبا مع القضية الفلسطينية، "التي تعتبر القضية الأولى للمغرب والعرب والمسلمين".

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