"الفدائي" يتعادل وديًا مع المنتخب الإندونيسي

جاكرتا/سما/

تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مع نظيره الإندونيسي بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على استاد "جلوريا بونج تومو" الدولي في مدينة سوربايا ضمن أسبوع "فيفا".

وامتلأت مدرجات الاستاد بالجمهور الإندونيسي، الذي شجّع المنتخبين على مدار شوطي المباراة، ورفعوا العلم الفلسطيني. في حين، جاءت المباراة متوسطة المستوى، مع أفضلية للمنتخب المضيف، الذي أهدر لاعبوه عدة فرص محققة للتسجيل في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تحسّن أداء "الفدائي" في الشق الهجومي، واتيحت له فرص للتسجيل، دون أن يوفق لاعبوه في هز الشباك الإندونيسية، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وتأتي هذه المباراة في إطار التحضيرات المستمرة التي يجريها "الفدائي" للاستحقاقات القادمة، وأهمها كأس أمم آسيا 2023، والتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة "الفدائي" دولة إندونيسيا متوجهة إلى الصين للقاء منتخبها الأول وديًا يوم 20 حزيران/ يونيو الجاري.