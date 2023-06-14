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الشيخ يطلع المبعوث الأوروبي لعملية السلام على آخر المستجدات

الأربعاء 14 يونيو 2023 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يطلع المبعوث الأوروبي لعملية السلام على آخر المستجدات



رام الله/سما/

أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية.

وأكد الشيخ خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، ضرورة تكثيف الجهود الأوروبية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة إحياء عملية السلام، وتطبيق الشرعية الدولية.

بدوره، أكد كوبمانز دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

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#حسين الشيخ

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