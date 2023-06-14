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ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الأربعاء 14 يونيو 2023 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل



القدس المحتلة/سما/

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً مفاجئاً أمام الشيكل الإسرائيلي في تعاملات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023، بعد أن انخفض بشكل ملحوظ منذ بدء الأسبوع الجاري.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي في تعاملات مساء اليوم إلى 3.60 شيكلاً، بعد أن بلغ 3.55 خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال خبراء ماليون واقتصاديون، أن ارتفاعاً مفاجئاً وسريعاً على صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل بعد صفعة سياسية تعرض لها بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية بانتخاب ممثل عن المعارضة في لجنة اختيار القضاة.

 يصرف الدولار الآن أمام الشيكل 3.60

يصرف الدينار الآن أمام الشيكل 5.06

يصرف اليورو الآن أمام الشيكل 3.89

#سعر الدولار مقابل الشيكل

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