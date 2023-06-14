  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في سرقة جندي لسيارة عسكرية

الأربعاء 14 يونيو 2023 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في سرقة جندي لسيارة عسكرية



القدس المحتلة/سما/

فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تحقيقا في واقعة سرقة مجند إسرائيلي في الاحتياط لسيارة عسكرية وخروجه بها في نزهة مع عائلته.


أفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، بأن أحد جنود الجيش الإسرائيلي في الاحتياط سرق سيارة جيب عسكرية من نوع "همر" في قاعدة عسكرية، وتوجه بها إلى عائلته وقام باصطحابهم في رحلة، ولكنه عاد بالسيارة بعدما تضررت جراء حادث مروري.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الجندي الإسرائيلي قام بسرقة السيارة العسكرية لمدة 7 ساعات كاملة، عاد بعدها إلى القاعدة العسكرية بعدما تضررت بشدة، ولكن دون الإبلاغ عن الحادث.

وأكدت القناة أن الجندي قام بسرقة السيارة العسكرية دون أن يكون بحوزته رخصة عسكرية، حيث ألحق أضرارا بالسيارة، مضيفة أن القاعدة العسكرية تقع قرب الضفة الغربية، في وقت توجه فيه بالسيارة إلى بلدة بتاح تكفا.


وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع الواقعة على أنها حادثة سرقة سيارة فحسب، مضيفة أن المجند سرق السيارة دون علم قياداته العسكرية.


ونوّهت القناة العبرية "كان"، إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا شاملا في واقعة سرقة السيارة العسكرية، ومع الانتهاء من التحقيق العسكري ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها.
 

#الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

"تسلسل زمني" لعملية الشهيد محمد صلاح: التحقيق كشف سراً لا يعلمه جنود الاحتلال

جيش الاحتلال يجهز لعملية عسكرية في الضفة (فيديو)

ردود فعل إسرائيلية ساخطة بعد عملية جنين

أسعار صرف العملات

إعدام قاتل نيرة أشرف في مصر

فيديو: إصابة جندي سوري في عدوان إسرائيلي على دمشق

سي إن إن: ترامب رهن الاعتقال

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-14_18-04-45

شيخ الأزهر يدعو مجلس الأمن للإسراع في إقرار دولة فلسطينية مستقلة

20230614085551

آخر مستجدات أزمة تعيين القضاة في "إسرائيل": انتخاب الهرار عن المعارضة

thumb

استطلاع: الفلسطينيون لا يخشون تكرار النكبة وهنية يتفوق على الرئيس عباس والبرغوثي المفضل

photo_2023-06-14_14-30-30

توقيع اتفاقيات تعاون بين فلسطين والصين

photo_2023-06-14_14-23-35

إطلاق حملة شعبية لإنهاء الانقسام من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية