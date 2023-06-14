الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في سرقة جندي لسيارة عسكرية

القدس المحتلة/سما/

فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تحقيقا في واقعة سرقة مجند إسرائيلي في الاحتياط لسيارة عسكرية وخروجه بها في نزهة مع عائلته.



أفادت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الأربعاء، بأن أحد جنود الجيش الإسرائيلي في الاحتياط سرق سيارة جيب عسكرية من نوع "همر" في قاعدة عسكرية، وتوجه بها إلى عائلته وقام باصطحابهم في رحلة، ولكنه عاد بالسيارة بعدما تضررت جراء حادث مروري.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الجندي الإسرائيلي قام بسرقة السيارة العسكرية لمدة 7 ساعات كاملة، عاد بعدها إلى القاعدة العسكرية بعدما تضررت بشدة، ولكن دون الإبلاغ عن الحادث.



وأكدت القناة أن الجندي قام بسرقة السيارة العسكرية دون أن يكون بحوزته رخصة عسكرية، حيث ألحق أضرارا بالسيارة، مضيفة أن القاعدة العسكرية تقع قرب الضفة الغربية، في وقت توجه فيه بالسيارة إلى بلدة بتاح تكفا.



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعامل مع الواقعة على أنها حادثة سرقة سيارة فحسب، مضيفة أن المجند سرق السيارة دون علم قياداته العسكرية.



ونوّهت القناة العبرية "كان"، إلى أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا شاملا في واقعة سرقة السيارة العسكرية، ومع الانتهاء من التحقيق العسكري ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها.

