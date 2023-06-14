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نقابة الموظفين بغزة تطالب بوقف مهزلة صرف الرواتب بنظام الفئات

الأربعاء 14 يونيو 2023 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الموظفين بغزة تطالب بوقف مهزلة صرف الرواتب بنظام الفئات



غزة/سما/

طالبت نقابة الموظفين بغزة، اليوم الأربعاء، وزارة المالية بالتدخل العاجل بوقف مهزلة صرف الرواتب بنظام الفئات عبر الصراف الآلي التي أعلنت عنها البنوك.


وأكدت النقابة في تصريح لها: "رفضها لهذه الآلية لا سيما أنها جاءت بعد تأخر موعد صرف الرواتب وما ترتب عليه من معاناة كبيرة لحقت بالموظفين، وتطالب بسرعة التدخل من قبل الجهات الحكومية بوقف تلك المهزلة والعودة إلى ما كان معمول به سابقاً وعدم فرض آليات جديدة تزيد من معاناة الموظفين.

وبينت أن هذه الآلية التي أعلنت عنها البنوك سياسة تضليل للموظفين وهي مرفوضة بكل الأحوال.

#غزة

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