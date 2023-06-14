  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وصول الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة

الأربعاء 14 يونيو 2023 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة



غزة/سما/

وصل الفوج الثاني من حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج للعام الجاري.

وبلغ عدد حجاج الفوج الثاني الإجمالي 910 حجاج وحاجات، وفقا لبعثة الحج في وزارة الأوقاف، حيث كان خط سير الحجاج من معبر رفح البري ومنه إلى مطار القاهرة الدولي، وصولا إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة.

وتم تسكين الحجاج من قبل لجنة التسكين في بعثة الحج في الفنادق المخصصة لهم في منطقة العتيبية التي تبعد كيلومترين عن الحرم المكي.

وأعرب الحجاج عن فرحتهم الغامرة بوصولهم إلى الأراضي السعودية، لأداء مناسك الحج، مثمنين دور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تيسير رحلتهم وتذليل كافة الصعاب لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ــــــــ

#غزة #حجاج قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

"تسلسل زمني" لعملية الشهيد محمد صلاح: التحقيق كشف سراً لا يعلمه جنود الاحتلال

جيش الاحتلال يجهز لعملية عسكرية في الضفة (فيديو)

ردود فعل إسرائيلية ساخطة بعد عملية جنين

جيش الاحتلال يعلن نتائج تحقيقاته في عملية الشهيد محمد صلاح ويتخذ عدة قرارات

أسعار صرف العملات

إعدام قاتل نيرة أشرف في مصر

فيديو: إصابة جندي سوري في عدوان إسرائيلي على دمشق

الأخبار الرئيسية

20230614085551

آخر مستجدات أزمة تعيين القضاة في "إسرائيل": انتخاب الهرار عن المعارضة

thumb

استطلاع: الفلسطينيون لا يخشون تكرار النكبة وهنية يتفوق على الرئيس عباس والبرغوثي المفضل

photo_2023-06-14_14-30-30

توقيع اتفاقيات تعاون بين فلسطين والصين

photo_2023-06-14_14-23-35

إطلاق حملة شعبية لإنهاء الانقسام من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات

اشتية: الحكومة الإسرائيلية تدفع السلطة الفلسطينية إلى الانهيار..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية