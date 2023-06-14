وصول الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة

غزة/سما/

وصل الفوج الثاني من حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج للعام الجاري.

وبلغ عدد حجاج الفوج الثاني الإجمالي 910 حجاج وحاجات، وفقا لبعثة الحج في وزارة الأوقاف، حيث كان خط سير الحجاج من معبر رفح البري ومنه إلى مطار القاهرة الدولي، وصولا إلى مطار الملك عبد العزيز بن سعود في جدة.

وتم تسكين الحجاج من قبل لجنة التسكين في بعثة الحج في الفنادق المخصصة لهم في منطقة العتيبية التي تبعد كيلومترين عن الحرم المكي.

وأعرب الحجاج عن فرحتهم الغامرة بوصولهم إلى الأراضي السعودية، لأداء مناسك الحج، مثمنين دور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تيسير رحلتهم وتذليل كافة الصعاب لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

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