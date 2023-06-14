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مصرع 59 مهاجرا جراء غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان

الأربعاء 14 يونيو 2023 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 59 مهاجرا جراء غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان



وكالات

لقي 59 شخصا مصرعهم، جراء غرق قارب مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوس جنوب غربي اليونان.

وذكرت وسائل إعلام يونانية، أن قارب صيد على متنه مهاجرون غير نظاميين غرق قبالة منطقة بيلوس في المياه الإقليمية لسبب لم يعرف بعد.

وقال خفر السواحل اليوناني، إنه تم إنقاذ حوالي مئة شخص في هذه المرحلة، بينما وقعت حادثة الغرق في المياه الدولية على بعد 47 ميلاً بحرياً من بيلوس في البحر الأيوني.

وذكر خفر السواحل في بيان أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم نقلوا في قوارب إلى ميناء كالاماتا في جنوب بيلوس. وتم إجلاء أربعة أشخاص آخرين بمروحية إلى مستشفى في كالاماتا.

وتبين أنه عندما غرق القارب، لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة، كما أن العدد الدقيق للمهاجرين على متن السفينة غير معلوم، وتشير المعلومات إلى أن القارب أبحر من ليبيا إلى إيطاليا.

وكانت طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) رصدت المركب بعد ظهر الثلاثاء لكن المهاجرين الذين كانوا على متنه "رفضوا أي مساعدة"، كما ورد في بيان سابق لسلطات الموانئ اليونانية.

#اليونان

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