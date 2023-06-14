الرئيس الصيني يقيم مأدبة عشاء على شرف الرئيس عباس والوفد المرافق

بكين/سما/

أقام رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، مساء اليوم الأربعاء، مأدبة عشاء على شرف رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له.

وحضر المأدبة إلى جانب الرئيس، كل من: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الصين فريز مهداوي. فيما حضرها من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين.

وسبق مأدبة العشاء عقد جلسة مباحثات جمعت الرئيس عباس ونظيره الصيني، تناولت آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.