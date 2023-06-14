وزير الحكم المحلي يفتتح مشروع خزان للمياه وخط ناقل رئيس جنوب الخليل

الخليل/سما/

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، مشروع خزان مرتفع للمياه بسعة 500 كوب وخط ناقل رئيس بطول 1600 متر، في بلدة الرماضين جنوب الخليل، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الدنماركية، وبتنفيذ من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ضمن برنامج تطوير المنطقة المسماة "ج"، بقيمة 500 ألف يورو.

وحضر حفل الافتتاح، ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والممثلية الدنماركية في فلسطين، ونائب محافظ الخليل.

وشكر رئيس مجلس بلدي الرماضين أحمد زغارنة كل من ساهم في هذا المشروع الذي من شأنه أن يخفف من معاناة ما يزيد على 8000 مواطن في البلدة والتجمعات المجاورة من الحصول على مياه الشرب.

وبارك وزير الحكم المحلي مجدي الصالح لأهالي الرماضين وللمجلس البلدي، افتتاح هذا المشروع الحيوي والهام، الذي سيؤدي إلى تحسين مستوى خدمة المياه المقدمة للمواطنين، ويسهم في تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.