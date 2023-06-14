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الاحتلال يحتجز عددا من المواطنين وسط اندلاع مواجهات في يعبد جنوب جنين

الأربعاء 14 يونيو 2023 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز عددا من المواطنين وسط اندلاع مواجهات في يعبد جنوب جنين



جنين/سما/

 احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين واستجوبتهم، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت يعبد وداهمت عدة منازل واحتجزت عددا من المواطنين واستجوبتهم.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل والمحلات التجارية في أحياء البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حصار بلدة يعبد جنوب غرب جنين لليوم الثاني، وأغلقت جميع المداخل المؤدية إليها، إضافة إلى إغلاق حاجزي برطعة و "دوتان" العسكريين، وكافة الطرق المؤدية إليها بالسواتر الترابية، واستولت على كاميرات مراقبة.

وبالتزامن مع تشديد الحصار على يعبد، عرقلت قوات الاحتلال وصول طلبة الثانوية العامة إلى مدارسهم، لتأدية امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" المقرر اليوم.

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#الاحتلال #جنين

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