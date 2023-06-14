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مصرع طفل 3 سنوات بحادث دعس في الخليل

الأربعاء 14 يونيو 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفل 3 سنوات بحادث دعس في الخليل



الخليل/سما/

لقي الطفل عبد العزيز رمضان موسى يبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم الأربعاء، مصرعه إثر تعرضه لحادث دعس في بلدة بيت عوا غرب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الطفل قد تعرض للدعس من مركبة غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، نُقل على إثرها إلى مستشفى دورا الحكومي، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.

وأضاف، أنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة شرطة المرور بالتحقيق في الحادث، للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات المواطنين كافة بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية، لما تشكله من خطر حقيقي على حياتهم وحياة أطفالهم.

#الخليل

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