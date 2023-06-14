أبو الخير: الشركة الأردنية الفلسطينية تحقق مشاريع عدة

رام الله/سمام

قال مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية علاء الدين أبو الخير، إن الاجتماع الأخير الذي عُقد برعاية وزير الزراعة رياض عطاري، ونظيره الأردني خالد الحنيفات، ناقش العديد من الملفات المهمة أبرزها الملفات المتعلقة بعمل الشركة للمرحلة المقبلة، إضافة إلى المشاريع التي نُفذت خلال العام الحالي، وأداء الشركة وما حققته من أهداف، كما ناقشت خطة عملها للعام المقبل، وأهم مشاريعها، والاطلاع على المركز المالي للشركة.

وأضاف أبو الخير لبرنامج "من عمان" عبر تلفزيون فلسطين، أن الشركة استطاعت تحقيق العديد من المشاريع والبرامج خلال فترة قياسية، أهمها المشاريع التعاقدية مع الدول الأوروبية التي تم تأسيس أسواق لها، لافتا إلى أنها استطاعت اختراق هذه الأسواق في وقت قصير، رغم أنها ما زالت لا تمتلك الكثير من المقومات الاستثمارية.

وكشف أن الشركة الأردنية الفلسطينية استطاعت الوصول إلى 20 سوقا أوروبيا، حيث سيجري تزويدها بالمنتجات الزراعية الأردنية الفلسطينية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن تعاقدات التصدير وصلت إلى 4 آلاف طن من المنتجات الزراعية.

وأوضح أن الإدارة عملت على تنشيط الأسواق العربية التقليدية، مثل السعودية والإمارات، مؤكدا أهمية الاتفاقية التي جرى توقيعها مع اتحاد الجمعيات التعاونية السعودية، وأن هذه الأسواق ستكون بوابة لتصدير فائض الإنتاج الزراعي.

وبين أبو الخير أن إستراتيجية الشركة خلال العامين المقبلين، تتمحور حول العمل على تأسيس مناخ استثماري، وفتح أسواق جديدة لخدمة المزارع الفلسطيني والأردني بشكل دائم، والتطلع إلى الوصول إلى أسواق جديدة في آسيا وأميركا وأوروبا، إضافة إلى تطوير خطة لتصدير التمور وزيت الزيتون وزيادة عدد العقود مع المزارعين، وصولا إلى توفر منتج تصديري منتظم ومنافس ومميز.

ولفت إلى أن الخطة المقبلة تشمل عدة مراحل، أهمها إنشاء مراكز تعبئة وتدريج وتبريد ونقاط بيع في دول الإقليم والخارج ضمن خطة عمل واضحة وشفافة، تضمن تطور عمل الشركة وصولا إلى استقطاب القطاع الخاص لإدارة عمل الشركة.