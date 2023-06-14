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البحرية بغزة تحبط محاولة تهريب 780 فرش حشيش جنوب القطاع (صور)

الأربعاء 14 يونيو 2023 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرية بغزة تحبط محاولة تهريب 780 فرش حشيش جنوب القطاع (صور)



غزة/سما/

أعلنت إدارة الشرطة البحرية، الأربعاء، تمكنها من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر البحر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، قدرت بـ (780) فرش حشيش، وإلقائها القبض على ثلاثة مشتبهين.


بهذا الصدد، قال العميد رامي نوفل مدير إدارة الشرطة البحرية، أن إدارته تلقت معلومات عن نية أحد المشتبهين القيام بعملية تهريب من داخل البحر، مضيفاً أن دائرتي الشرطة البحرية وأمن الساحل برفح عملتا على رصد ومتابعة حركة الشخص المذكور داخل البحر على مدى 72 ساعة.


وأوضح العميد نوفل، أنه تم الليلة الماضية نصب كمين بحري للمركب الذي استقله المذكور وشخص آخر يساعده على الحدود البحرية الجنوبية لمحافظة رفح، مبيناً أن عناصر الدورية تمكنوا من ضبط المركب والسيطرة عليه فور وصوله قبالة الشاطئ.


وكشف العميد نوفل أنه تم توقيف المشتبهَين اللذين كانا على متن المركب، وهما (ي، ن) و(خ، ن)، وجرى تفتيش المركب بشكل دقيق، حيث تم ضبط الكمية المذكورة وهي (780) فرش حشيش مخبأة داخل جالونات بلاستيكية.


ولفت نوفل إلى أنه تمت إحالة ملف القضية والمضبوطات إلى شرطة مكافحة المخدرات التي بدورها استكملت إجراءات التحقيق في القضية مع المشتبه بهما.
وأشارت التحقيقات التي تابعتها "إدارة المكافحة" إلى وقوف عدد من أصحاب العود الإجرامي في قضايا جلب المخدرات وراء محاولة التهريب، حيث تم إلقاء القبض أحدهم وهو المشتبه به (غ، س)، ويجري استكمال الإجراءات القانونية بحق المشتبهين والمواد المضبوطة.


وشدّد العميد نوفل على أن إدارة الشرطة البحرية تواصل عملها على طول الشريط الساحلي ليلاً ونهاراً؛ لمنع أية محاولات لتهريب المخدرات والعبث بأمن المجتمع الفلسطيني وبث السموم فيه.



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#حشيش #غزة

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