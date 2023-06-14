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إصابة أحد الحجاج الفلسطينيين نتيجة حادث سير في السعودية

الأربعاء 14 يونيو 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة أحد الحجاج الفلسطينيين نتيجة حادث سير في السعودية



رام الله / سما /

أصيب  أحد حجاج الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إصابة بليغة في يده وأصيب عدد من حجاج الحافلة برضوض طفيفة، في تبوك.

وقال حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثات الحج الفلسطينية، بأن أحد حجاج الضفة الغربية وخلال عبور حافلته في منطقة تبوك تعرضت لحادث سير إثر اصطدامها مع سيارة محلية ما أدى إلى إصابته إصابة بليغة في يده.

وأكد البكري أن طواقم الوزارة تتابع تطورات حالة الحاج الذي نقل إلى مستشفى في منطقة تبوك لحظة بلحظة كما تتابع أوضاع الحافلة التي تعرضت للحادث والحجاج من راكبيها، مع السلطات السعودية التي وجه لها شكر بعثة الحج الفلسطينية الشديد على سرعة المتابعة وتقديم العلاج المناسب.

وتمنى البكرى السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام وأن يؤدو مناسك الحج بكل يسر وسهولة وأن يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين.

#السعودية #حادث سير #الحجاج

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