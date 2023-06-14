لماذا لا ترغب ناسا في استخدام أقلام الرصاص بالفضاء؟

وكالات / سما /

تعد قصة تطوير قلم حبر جاف يعمل في الفضاء من القصص الشائعة حول سباق الفضاء في منتصف القرن العشرين. ولكن هل تم تحقيق هذا الإنجاز الهندسي الرائع، أم أنها مجرد خرافة؟

عندما غادر رواد الفضاء سطح الأرض لأول مرة في الستينيات، وجدوا صعوبة في استخدام أقلام الحبر الجاف التي تم تصميمها للجاذبية الأرضية في بيئة الفضاء، وهو ما دفع وكالة ناسا إلى بحثها عن قلم حبر جاف يعمل في بيئة الجاذبية الصغرى.

ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، الحقيقة تقول أن رواد الفضاء الأمريكيين لم يستخدموا قلم حبر جاف في الفضاء، بل استخدموا أقلام الرصاص من الجرافيت التي تعمل بشكل جيد في الفضاء.

وعلى الرغم من أن وكالة ناسا أنفقت بعض الأموال في البحث عن جدوى قلم حبر جاف مصمم للاستخدام في الفضاء، إلا أنها ألغت المشروع مبكرًا عندما أصبح من الواضح أن التكاليف ستكون أكبر.

وقامت شركة Fisher-Pen بتطوير قلم فضاء يعمل بشكل مستقل على الدايم الخاص بها. وبعد إطلاقه في أواخر الستينيات، أصبح القلم الخيار الأمثل لرواد الفضاء لجميع متطلبات الكتابة في بيئة الجاذبية الصغرى.

ومع ذلك، فإن هذا الإنجاز الهندسي ليس كافيًا لشركة Fisher-Pen، حيث تواجه الشركة تحديًا أكبر في تصميم قلم يمكن استخدامه بشكل آمن في الفضاء.

استخدام القلم في الفضاء

فقد أدركت الشركة أن مخلفات قلم الرصاص، مثل نشارة الخشب والجسيمات المجهرية من الجرافيت، يمكن أن تشكل خطرًا في الفضاء، وخاصة في الآلات الدقيقة. وعلاوة على ذلك، فإن النار تمثل خطرًا كبيرًا للسلامة في المركبات الفضائية، وذلك بعد حريق مهمة أبولو 1 الذي أودى بحياة جميع أفراد الطاقم في عام 1967.

لذلك، استخدم رواد فضاء أبولو أقلام فلوماستر صنعتها شركة دورو بين، والتي تم تصميمها خصيصًا للاستخدام في الفضاء. ويشير أحد رواد أبولو إلى أنه استخدم ماسورة قلمه لحل مشكلة انقطاع مفتاح حرج في مهمة أبولو 11، والتي ساعدت في إنقاذ المهمة.

وبالرغم من أن الشركة تدعي أن قلم Fisher Space Pen كان الحل الأمثل لمشكلة الكتابة في الفضاء، إلا أن الحقيقة تقول أن رواد الفضاء استخدموا أقلام فلوماستر صنعتها شركة دورو بين، والتي كانت تلبي احتياجاتهم في بيئة الجاذبية الصغرى بشكل آمن وفعال.