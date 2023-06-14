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مباحث التموين تُغلق مذبحي دواجن وحبش بغزة لمدة 48 ساعة

الأربعاء 14 يونيو 2023 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحث التموين تُغلق مذبحي دواجن وحبش بغزة لمدة 48 ساعة



غزة / سما /

أغلقت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم الأمن الغذائي برفقة وزارة الصحة بغزة، مذبحي دواجن وحبش في مدينة غزة، عن العمل لمدة 48 ساعة، وذلك لانعدام الشروط الصحية.

وأفادت في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، بأنها سلّمت إخطارًا لـ(10) مذابح دواجن وحبش أخرى، من أجل تنفيذ الشروط الصحية، بسبب عدم تنفيذ الشروط الصحية.

كما وحررت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم القياس، 4 مخالفات لموازنين الكترونية، بغزة، وذلك خلال جولة ميدانية برفقة وزارة الاقتصاد الوطني على أحواش ومزارع المواشي قبيل موسم عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أنها حررت المخالفات للموازين، لعدم تطابقها مع قانون الأوزان الفلسطيني، مبينة أنها فحصت ورخصت 14 ميزان إلكتروني، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

#مباحث التموين #دواجن #الصحة

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