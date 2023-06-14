  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الفوج الثالث من حجاج غزة يُغادر عبر معبر رفح

الأربعاء 14 يونيو 2023 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفوج الثالث من حجاج غزة يُغادر عبر معبر رفح



غزة/ سما /

غادر الفوج الثالث من حجاج قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، باتجاه للمملكة العربية السعودية، عبر معبر رفح البري إلى لأداء فريضة الحج.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود، بمساندة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني المختصة، منذ سـاعات الفجر الأولى على تجهيز حافلات الحجاج، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

وبلغ عدد الحجاج المغادرين اليوم 600 حاج، ومن المقرر أن تستمر مغادرة حجاج قطاع غزة حتى يوم غدِ الخميس، حيث سيقتصـر العمل في معبر رفح لمغادرة الحجاج فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيستمر للمسافرين القادمين من الجانب المصري خلال أيام سفر حجاج بيت الله الحرام.

#معبر رفح #حجاج غزة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: إرشادات مهمة حول تصاريح العمل بالداخل المحتل

جيش الاحتلال يجهز لعملية عسكرية في الضفة (فيديو)

ردود فعل إسرائيلية ساخطة بعد عملية جنين

إصابة 5 إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب جنين (صور وفيديو)

جيش الاحتلال يعلن نتائج تحقيقاته في عملية الشهيد محمد صلاح ويتخذ عدة قرارات

أسعار صرف العملات

"يوم القنبلة.. من أسوأ لأسوأ".. رعب في إسرائيل من امتلاك مصر والسعودية والإمارات سلاحا نوويا

الأخبار الرئيسية

رسميا.. العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

image_processing20230614-100436-2e62y9

الرئيس عباس يجتمع مع الرئيس الصيني

20230614085551

توتر بالغ بالكنيست قبيل انتخاب عضوين بلجنة تعيين القضاة

قيادي بارز يكشف تفاصيل جديدة عن لقاء وفدي حماس والجهاد بالمخابرات المصرية

فيديو: إصابة جندي سوري في عدوان إسرائيلي على دمشق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية