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‫أسباب هشاشة العظام

الأربعاء 14 يونيو 2023 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫أسباب هشاشة العظام



وكالات / سما /

قالت حركة "صحة العظام" النمساوية إن ‫مرض هشاشة العظام يظهر مع انخفاض كثافة العظام بفعل تحلل مادة العظام، ‫ومن ثم تصبح العظام مسامية وغير مستقرة، مما يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بكسور في حالة التعرض للسقوط.

‫وأوضحت الحركة أن أسباب الإصابة بهشاشة العظام تتمثل في ‫التقدم في العمر، ونقص هرمون الأستروجين في مرحلة انقطاع الطمث (سن ‫اليأس).

وقد ترجع هشاشة العظام إلى الإصابة ببعض الأمراض مثل فرط نشاط الغدة ‫الدرقية وداء السكري، كما أنها قد تكون أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل ‫الكورتيزون.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يرفع أسلوب الحياة غير الصحي خطر الإصابة بهشاشة ‫العظام، والذي يتمثل في البدانة وقلة الحركة والتدخين.

قلة النوم تزيد خطر إصابة النساء بهشاشة العظام حذّرت دراسة أمريكية حديثة، من أن عدم حصول النساء على قدر كاف من النوم ليلا، يزيد خطر انخفاض كثافة المعادن في العظام، ويسهم في الإصابة بمرض هشاشة العظام. 08.11.2019

الكالسيوم

‫ولمواجهة هشاشة العظام، أوصت حركة "صحة العظام" بإمداد الجسم ‫بالكالسيوم، الذي تتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان والخضروات ‫الخضراء مثل البروكلي والسبانخ، إضافة إلى فيتامين "د" عن طريق التعرض لأشعة ‫الشمس وتناول الأغذية الغنية به كالأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة ‫والماكريل.

وإلى جانب التغذية الصحية، ينبغي أيضا المواظبة على ممارسة الرياضة ‫والأنشطة الحركية مثل المشي وتمارين تقوية العضلات، فضلا عن الإقلاع عن ‫التدخين، والعمل على التمتع بوزن طبيعي للجسم.

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