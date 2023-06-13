وزارة الأسرى بغزة تحذّر من منح "بن غفير" صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري

غزة / سما /

حذرّت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الأربعاء، من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح المتطرف ايتمار بن غفير، صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أن القانون يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ 48 واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وشددت على أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، ما يستوجب تحركا عاجلا من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى وعلى رأسها جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.