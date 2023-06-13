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مركز بلاطة يردّ بقوة على خدمات رفح..!

الأربعاء 14 يونيو 2023 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مركز بلاطة يردّ بقوة على خدمات رفح..!



نابلس / سما /

أبدى نادي مركز شباب بلاطة, استغرابه من تصريحات نظيره خدمات رفح, بخصوص الإعلان عن ضم عدد من لاعبيه دون اتباع الطرق الرسمية.

وكان خدمات رفح قد عبّر عن عدم رضاه من إعلان مركز بلاطة التعاقد مع هلال الغواش وأنس الشخريت, للعب معه في دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وأكد بلاطة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", احترامه للعلاقة التي تجمعه بخدمات رفح, مبديا استغرابه من بيان النادي الأخير.

وذكر أن النادي يملك دلائل تؤكد وجود خطابات رسمية مع خدمات رفح, للتعاقد مع الثنائي إبراهيم أبو عمير وأنس الشخريت, عكس ما أكده النادي الغزي بخصوص الأخير بالذات.

وفيما يتعلق باللاعب الغواش, أوضح مركز بلاطة أنه يملك كتابا موقعا ومختوما من خدمات رفح يؤكد أنه حر ولديه ورقة استغناء ومخالصة مالية, وبناء على ذلك تمت مفاوضته مباشرة دون الرجوع لأحد.

وتمنى من جميع وسائل الإعلام التحلي بالصبر وانتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية, تجنبا لأي خطأ يعرض أحدا للمساءلة القانونية.

#مركز شباب بلاطة #خدمات رفح #دوري المحترفين

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