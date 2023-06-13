شاهد.. جبل المكبر يقدّم لاعبه بطريقة احترافية في باحات المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أعلن نادي جبل المكبر عن تجديد عقد مهاجمه الهداف شهاب قنبر موسما آخر, للظهور مع الفريق في الموسم القادم 2023-2024.



وقدّم المكبر قنبر بطريقة احترافية غير مسبوقة, إذ ظهر اللاعب في الفيديو وهو "يداعب" الكرة في باحات المسجد الأقصى, قبل جلوسه مع الإدارة لتوقيع العقد الجديد.



وتفاعلت جماهير "نسور الجبل" بشكل كبير مع فيديو تجديد عقد المهاجم الهداف, إذ اعتبرت بقاءه دفعة معنوية للفريق قبل الموسم الجديد, لا سيما أنه سيظهر في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي, بجانب دوري المحترفين.



يشار إلى أن قنبر أحد أبرز المهاجمين في فلسطين خلال السنوات الأخيرة, واحترف مع الوحدات الأردني الموسم المنصرم.