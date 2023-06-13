عبد اللطيف البهداري يحدد موعد اعتزاله بعد اللعب مع (10) أندية

رام الله / سما /

حدد عبد اللطيف البهداري قائد المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم موعد اعتزاله بعد مسيرة حافلة بالعطاء امتدت لأكثر من 25 عاماً في الملاعب الفلسطينية والعربية.

وكشف البهداري أن موسم 2023-2024 سيكون الأخير في مسيرته الرياضية التي حقق فيها العشرات من الإنجازات والبطولات والألقاب مع الأندية والمنتخب الوطني.

وفك البهداري ارتباطه مع نادي شباب الخليل، ثم تلقى عروض جديدة للعب الموسم القادم وأبرزها من البيرة والظاهرية والسواحرة.

ولم يختار البهداري وجهته القادمة خاصة في ظل ترقب وصوله لغزة في زيارة عائلية قصيرة، قد يستغلها ناديه الأم خدمات رفح ويعرض عليه لعب الموسم الأخير مع ناديه الذي نشأ فيه.

وسبق للبهداري اللعب مع خدمات رفح، وهلال أريحا، والأمعري، وشباب الخليل، والقوات الفلسطينية، ومركز بلاطة، إلى جانب تجاربه الاحترافية في عدة أندية عربية أبرزها، هجر السعودي، والوحدات الأردني، وزاخو العراقي، وطلائع الجيش المصري.