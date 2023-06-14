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مودريتش ينهي الجدل حول مصيره

الأربعاء 14 يونيو 2023 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مودريتش ينهي الجدل حول مصيره



وكالات / سما /

حسم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، مصيره مع الميرنجي، بعد أنباء إمكانية رحيله هذا الصيف.

وتلقى مودريتش عرضا سعوديا، وأفادت تقارير إسبانية أنه رفض العرض، حيث يريد الاستمرار الموسم المقبل مع الملكي.

والتقى أحد مراسلي "راديو ماركا" الإسباني، مودريتش وسأله: "هل أودعك أم سأراك الموسم المقبل؟".

وأجاب الكرواتي قائلا: "لا، سنرى بعضنا البعض".

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن مودريتش تلقى عرضا جديدا من الدوري السعودي يتضمن حصوله على 100 مليون يورو لمدة موسمين، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تبلغ 20 مليون يورو.

وسيحصل النجم الكرواتي بذلك على 50 مليون يورو، صافية من الضرائب بشكل سنوي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوكا مودريتش سيتخذ قراره النهائي عقب مباراة كرواتيا وهولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت تقارير سعودية أن العرض الجديد الذي حصل عليه لوكا مودريتش، من نادي الهلال.

#مودريتش #ريال مدريد #السعودية

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