برشلونة يتوقع رداً إيجابياً من جوندوجان

وكالات / سما /

تترقب إدارة نادي برشلونة رد النجم الألماني إيلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، على عرض النادي من أجل الحصول على خدماته.

وينتهي عقد جوندوجان مع السيتي هذا الصيف، ولم يُفصح بعد عن هوية وجهته الجديدة حتى الآن.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية فإن نادي برشلونة يتوقع رداً إيجابياً من قبل النجم الألماني، ويسود التفاؤل بخصوص الحصول على توقيعه خلال الفترة المُقبلة.

وأشار التقرير إلى أن نادي برشلونة لم يضع سقفاً زمنياً لرد جوندوجان على العرض المُقدم إليه، وتعتبر الإدارة عدم اتخاذ اللاعب قراره بعد أمر طبيعي.

ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة قدم عرضاً مدته 3 مواسم على جوندوجان، وأعطى النادي ضماناً للنجم بتسجيله في قوائم الفريق، وسيعتمد قراره على معايير اقتصادية ورياضية.

وتحدث تشافي مع جوندوجان أكثر من مرة ليشرح له توقعاته منه، وعن أهمية الدور الذي سيلعبه مع للفريق، وعبر اللاعب الألماني من جهته عن مشاعره الطيبة تجاه العرض، واعتباره برشلونة أولويته.

ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن برشلونة يعي أن السيتي سيُحاول تمديد التعاقد مع جوندوجان، وسيكون العرض المالي المُقدم إليه أفضل من عرض برشلونة، ولكن مدة التعاقد ستكون موسمين فقط.

وذكر التقرير أن رغبة جوندوجان في الاستمرار بأوروبا ستمنعه من التفكير في الذهاب للدوري السعودي، وسيُعول برشلونة أيضاً في الوقت نفسه على عامل العائلة في قرار جوندوجان.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة جوندوجان ستكون سعيدة بفكرة الحياة في مدينة برشلونة خاصة مع المناخ الذي تتمتع به.